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İstanbul'da kar kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da kar nerede yağıyor?

10.03.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a kar geri döndü. Ocak ayında etkili olan kar yağışı yeniden kapıya dayandı. Günlerdir söylenen soğuk hava geri geldi. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterecek. Vatandaşlar 9 Mart akşamı etkisini gösteren ve şiddetini artıracak kar yağışının ne zaman yurdu, özellikle İstanbul'u terk edeceğini araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da da etkisini gösteren kar yağışına dair merak edilenler!

İstanbul'da kar kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da kar nerede yağıyor?

İstanbul'da geçtiğimiz ocak ayında etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji verilerine bakarak yorumlar yapan uzmanlar İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu. Sosyal medyada yer alan Hava Durumu tahminlerinde İstanbul'un 1987 yılı Mart'ından sonraki en büyük kar fırtınasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında önlemler alındı. Bu uyarılardan sonra İstanbul'da kar yağışı başladı. Vatandaşlar, hayatı etkileyecek bu kar yaşının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen hava durumu ile ilgili olarak Twitter hesabından şu açıklamada bulundu;"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım."

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de beklenen kar yağışıyla ilgili; “Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. 24-25 Ocak’taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir. Gece hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. Cumartesi İstanbul’un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü olabilir. Yükseklerde kar yarım metreyi geçebilir” dedi.

YURT GENELİ YAĞIŞIN ETKİSİNDE

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde de önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bldirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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