İstanbul'da kargo çalışanına sokak ortasında darp! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

'DOKTORLAR HİÇ UMUT VERİCİ KONUŞMUYOR'

Mehmet Ali İbin’in kardeşi Murat İbin, “Kardeşim kargoda çalışıyor, kurye kendisi. Kendini işine adamış, ekmeğinde, zayıf, çelimsiz biri. O gün de kargoyu teslim ederken hatalı adres yazılmış. Kardeşim de kendini işine adadığı için kargoyu iade etmektense, teslim edebilir miyim diye alıcıyı arıyor. Alıcı da 'sen benim adresimi nasıl bulamazsın' deyip 3 kişi geliyor. Kardeşime yumruk atıyor. Kardeşim yere düşüyor. Bilinci kapanıyor yerde. Yoğun bakımda, beyin kanaması geçiriyor, ameliyat oldu. Doktorlar hiç umut verici konuşmuyor. Biz şikayetçi olduk. Ama kişi serbest bırakıldı. Kardeşim burada ölümle cebelleşiyor. Hiçbir doktor hocamızın umut açıcı konuşmamasın rağmen, bu yönde raporlar olmasına rağmen maalesef kişi serbest. Şu an geziyor” dedi.

'BİZ HER GÜN AĞLIYORUZ'

Gözyaşları içinde yaşananları anlatan kargocunun yengesi Nuran Arı İbin, “Ayın 19’undan beri buradayız. Biz her gün ağlıyoruz. O bizim canımız. Kendisi 40 yaşında. Bize her gün milyonda bir yaşama ihtimalinin kaldığı söyleniyor. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ve bu kişi denetimli serbestlikten dışarıya bırakıldı. Bizim kimseye zararımız yok. Evde 80 yaşındaki annesi var, 90 yaşında babası var. Kargoda adres eksik. İyi niyetinden dolayı kargo sahibini arıyor diyor ki “abi adresin eksik”. O da diyor ki “ben geliyorum senin yanına”. Yolun ortasına arabayı çekiyor, direkt öldürme niyetiyle darbeleri vuruyor. Şu an bu hastanenin doktorları her gün bize bilgi verirken ağlıyorlar. Başhekimlik, hayati riski yüksek oranda devam ediyor diye bize rapor verdi. Biz bu belgeleri almaktan, bunları duymaktan dolayı çok üzgünüz. Çok perişan haldeyiz. Annesine nasıl söyleyeceğiz bilmiyoruz. Doktorlara kargoculara sizlere el kalkmasın. Bizim sesimizi duyun. Bu kişi tekrar içeri girsin, size yalvarıyoruz. Kelimeler tükendi. Ablası perişan, diğer abaları perişan. Diğer yarısı da sakinleştirici kullanıyor. Annesine söyleyemedik, rahatsız dedik. Ne rahatsızlığı olduğunu bilmiyor. Lütfen bize sahip çıkın Bu ülkede hukuk var. Bu insan başka insanlara el kaldırmasın. Bizim canımız gitti. Belki de doktor arayıp “Mehmet’iniz yok” diyecek. “Mehmet Ali İbin için adalet” diyorum” dedi.

Kaynak: İHA