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İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

05.09.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının yardımına vatandaşlar koştu. Kalbi duran ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadına, bir vatandaş dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken vatandaşların kadını hayatta tutma çabası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında Tarabya Bayırı'nda meydana geldi. İddiaya göre Alzheimer hastası Hanife Gökyıldız (76) yolun karşısına geçmek isterken, Emirhan Ş.'nin kullandığı otomobil çarptı. Vatandaşlar, çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadının yardımına koştu.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kalbi duran kadına bir vatandaş kalp masajı yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hanife Göktürk'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR, ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Caddede esnaf olan Agah Türkay kaza ile ilgili olarak; "Bizim buranın apartmanımızın ve mahallemizin teyzesi, hep devamlı görüştüğümüz teyze. Alzheimer rahatsızlığı vardı kendisinin. Karşıdan karşıya geçerken aşağıdan gelen bir araç çarpıyor sonra kaldırılıyor, vefat etti. Ama biz tabii yıllardan beri buranın mücadelesini veriyoruz. Bir ışık ya da bir kasis gibi tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Maalesef alınmıyor. Buradan şu anda da görüyorsunuz yani doksandan yüzden aşağıya hiçbir araba geçmiyor. O yüzden buraya en kısa zamanda önlem alınmasını istiyoruz ve bizim de çocuklara yönelik spor merkezimiz var burada. Çocuklarla aileler karşıdan karşıya geçerken de çok büyük tehlikeler atlatıyorlar. O yüzden yetkililerden bir an önce bununla ilgili tedbir alınmasını istiyoruz. Her hafta mutlaka burada, vatandaşlara ilgili hani kazalar olmasa bile arabalar maddi hasarlı kazalar devamlı oluyor. Bununla ilgili sesleniyoruz artık. Doksanla yüzden aşağı gelmiyor. çok hızlı bir şekilde geliyordu. Biz de zaten seslere çıktık, baktık. En son işte teyzemize kalp masajı yapılıyordu. Sonra ambulans geldi götürdüler. Sonra da üzücü haberi aldık, çok üzüldük. Allah sabırlar versin ailesine" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sarıyer İstanbul
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