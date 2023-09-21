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İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için açıklama geldi: Uzatılmayacak!

21.09.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki Suriyeli mültecilerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül'den itibaren ilgili yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyeliler için açıklama geldi: Uzatılmayacak!

Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren ilgili yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında, İstanbul Valiliğince 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

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Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süre uzatılmayacaktır. 24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde, İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır."

Açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul mülteci suriyeli

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