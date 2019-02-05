İstanbul'da köpeğe tecavüz etmek isteyen kağıt toplayıcısını mahalleli tekme tokat dövdü

Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Fatih Şehremini Mahallesi'nde yaşandı. Bir kağıt toplayıcı, sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı. Köpeği önce kimsenin görmemesi için arabaların arasına götüren şahıs, ardından kağıt topladığı aracı da önüne koyarak kendini kamufle etti.
Sık sık çevreye bakan zanlıyı mahalleli gördü. Zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Evlerinden inen vatandaşlar, kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Mahallelinin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Geceyi karakolda geçiren zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)
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