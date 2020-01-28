HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da korktan anlar! Magandalar pompalı tüfekle havaya ateş etti

İstanbul'da korktan anlar! Magandalar pompalı tüfekle havaya ateş etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden gençler, amatör kameraya yansıdı. O anları kaydeden mahalle sakinin, "Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, havaya ateş ediyorlar" demesi dikkat çekti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir grup genç, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir sokağa geldi. Bir süre burada oyalanan gençlerden biri, doldur boşalt yaptıktan sonra ellindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O esnada yanında bulunan arkadaşları yanından uzaklaştı. Ateş ettikten sonra yanından uzaklaşan arkadaşları tekrar, arkadaşının yanına gelerek elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Gruptan bir kişi arkadaşının elindeki pompalı tüfeği alarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaştı.

O ANLARI MAHALLE SAKİNİ KAYDETTİ

O anları kaydeden mahalle sakinin, "Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, atış yapıyorlar" demesi dikkat çekti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Deprem sigortası neden önemli?Deprem sigortası neden önemli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultangazi istanbul pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da korkunç kaza: 3 at öldü

İstanbul’da korkunç kaza

Çambaşı doldu taştı

Çambaşı doldu taştı

Deprem sigortası nedir? Deprem sigortası neden önemli?

Deprem sigortası neden önemli?

Son dönemde yaşanan felaketler kıyamet habercisi mi? İşte gerçekleşen kıyamet alametleri

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Buz tutan şelale güzel görüntüler oluşturdu

Fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştılar!

Türk kardeşler, otostopla Balkan turunda!

Paraları olmadan yola çıktılar! Türk kardeşler Balkan turunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.