HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korkunç kaza! Şoför son anda kurtuldu

İstanbul'da korkunç kaza! Şoför son anda kurtuldu

20.10.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de freni boşalan araç, yokuştan inerken hızlandı. Korkulukları kıran otomobil, 25 metre yükseklikten bir binanın bahçesine uçtu. Sürücü, son anda araçtan atlayarak kendini kurtarabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da korkunç kaza! Şoför son anda kurtuldu

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yokuş aşağıya seyir halinde olan Yusuf Tayfur’un idaresindeki 34 BT 6852 plakalı otomobilin freni bir anda boşaldı. Kontrolden çıkarak hızlanan araç, bir istinat duvarının üstündeki demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden bir binanın bahçesine uçtu. Sürücü aşağıya uçmadan araçtan atlayarak son anda kurtuldu. Sürücünün kendini atarak son anda kurtulduğu kazada ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte araçta hasar meydana geldi.

VİNÇ YARDIMIYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların evlerinden dışarı çıkarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra çekiciyle emniyete otoparkına götürüldü.

SON ANDA ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

Olaya şahit olan mahalle sakini, “Aşağıdan bir patırtı geldi, çıktım benim de camımın demiri kırıldı zaten. Alt komşunun çerçevesi kırıldı, aşağıda elektrik direği kırıldı, bir sürü camımız falan kırıldı. Dördüncü kat orası, ben üçüncüdeyim, ben daha altta olduğuma göre dördüncü kat. Yaklaşık 25 metre burası. Yaralıda bir şey yoktu, buradan çıkmıştı. Demirler aşağı düşmeden buradan çıktı” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı, sonrası korkunçFreni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı, sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

İki ile uyarı! Öğle saatine kadar dikkat

İki ile uyarı! Öğle saatine kadar dikkat

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.