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İstanbul'da korkunç olay! 8'inci kattan aşağı atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

İstanbul Ataköy'de 4 katlı sitenin 8'inci katından aşağıya düşmüş halde bulunan 31 yaşındaki Yiğit G., ölü bulundu. Polis, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin intihar ettiği üzerinde duruyor.

İstanbul'da korkunç olay! 8'inci kattan aşağı atladı

Olay saat 09.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokakta bulunan 14 katlı bir sitede yaşandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan komşular, yangın merdivenlerinin altında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördüler. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipler yerde yatan ve kimliği Yiğit G. olarak çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Yiğit G'nin binanın 4'üncü katında oturduğu, 8'inci kata çıkarak yangın merdivenlerinin bulunduğu yerden aşağıya atladığı iddia edildi. Polis ekipler Yiğit G'nin düştüğü yerin etrafına güvenlik şeridi çekti, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

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'PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI'

Yalnız yaşadığı öğrenilen Yiğit G.’nin yakın arkadaşı Uğur Artok; " Senelerdir tanıdığımız, komşumuz, dostumuz Yiğidimizi kaybettik, Allah rahmet eylesin diyorum. Sabah kalktığımda annem söyledi, şaka yapıyor sandım. Psikolojik sorunları vardı ama böyle bir şey yapacak biri değildi. Güçlü bir insandı, tek başına yaşayıp, tek başına ayakta durmaya çalışan bir kardeşimizdi. Ama maalesef bugün ölüm haberini aldık, diyecek hiçbir şey bulamıyorum” şeklinde konuştu.

Yiğit G.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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