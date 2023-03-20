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  4. İstanbul’da korkunç olay! "Arkamı döndüğümde kadın yerdeydi"

İstanbul’da korkunç olay! "Arkamı döndüğümde kadın yerdeydi"

20.03.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda meydana gelen korkunç olayda, temizlik yaptığı sırada dördüncü kattan dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti. Olay anını anlatan bir vatandaş, "Ben arabayı park ederken arkamı döndüğümde kadın yerdeydi. Ben normal bir düşme olduğunu hissettim. Birinci kattan bir kadın, dördüncü kattan düştüğünü söyledi" dedi.

İstanbul’da korkunç olay! "Arkamı döndüğümde kadın yerdeydi"

Olay dün saat 14.20 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol F Ara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın dördüncü katındaki pencerenin camını silen Z.Z. dengesini kaybederek yere düştü.

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KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kadının yere düşme sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.Z.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının, hayatını kaybettiği öğrenildi.

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“ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KADIN YERDEYDİ”

Olay anını anlatan Hasan Acar, “Ben arabayı park ederken arkamı döndüğümde kadın yerdeydi. Ben normal bir düşme olduğunu hissettim. Birinci kattan bir kadın, dördüncü kattan düştüğünü söyledi. Biz ambulansı ararken müdahale edemedik, kırığı var mı diye. Daha sonra ambulans geldi” dedi.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)

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