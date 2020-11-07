İstanbul'da korkunç olay! Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sevdakar Bingöl (75) eczaneden alışveriş yaptıktan sonra caddenin karşısına geçmek istedi. Bu esnada TIR'ın kendisi için durduğunu düşünen yaşlı adam, karşı yola doğru hareket etti. TIR sürücüsünün bir anda hareket etmesiyle yaşlı adam altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bingöl, yaralı olarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kazada yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'TIR ŞOFÖRÜNÜN GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Yaşlı adamın tırın altından vatandaşlar tarafından çıkarıldığını belirten Ali Demir, “Kulakları çok fazla duymuyor, eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran TIR'ın kendisi için durduğunu zannederek önünden geçti. TIR şoförünün onu görmesi mümkün değildi. Tam önünden geçerken TIR altına aldı” dedi.

Kaynak: İHA

