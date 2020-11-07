HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korkunç olay! Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 14:41 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, TIR'ın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sevdakar Bingöl (75) eczaneden alışveriş yaptıktan sonra caddenin karşısına geçmek istedi. Bu esnada TIR'ın kendisi için durduğunu düşünen yaşlı adam, karşı yola doğru hareket etti. TIR sürücüsünün bir anda hareket etmesiyle yaşlı adam altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bingöl, yaralı olarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kazada yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'TIR ŞOFÖRÜNÜN GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Yaşlı adamın tırın altından vatandaşlar tarafından çıkarıldığını belirten Ali Demir, “Kulakları çok fazla duymuyor, eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran TIR'ın kendisi için durduğunu zannederek önünden geçti. TIR şoförünün onu görmesi mümkün değildi. Tam önünden geçerken TIR altına aldı” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Trabzon'da yıldırım hayatı felç ettiTrabzon'da yıldırım hayatı felç etti
İşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenlerİşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenler
En Çok Okunan Haberler
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Diğer Haberler
Trabzon'da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü
Trabzon'da yıldırım hayatı felç etti
Rize’de heyelan! 3 ev boşaltıldı
Rize’de heyelan! 3 ev boşaltıldı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Konya'da eylem ve gösteri yürüyüşleri koronavirüs gerekçesiyle yasaklandı
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
Başkan Böcek'in tedavisinde son durum
Başkan Böcek'in tedavisinde son durum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.