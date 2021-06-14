İstanbul'da korkunç olay! Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

Olay, saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü hızlı şekilde seyir halindeyken yolun karşına geçmeye çalışan Emsal Güli'ye(55) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya otoyolda metrelerce sürüklendi. Ağır şekilde yaralanan Emsal Güli, yerde yattığı esnada kendisini fark etmeyen otomobilin altında ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Emsal Güli üzerinde yaptığı inceleme sonrası şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"İÇERİDEYDİ BİR BAKTIM BİR SES GELDİ"

Olay yerine yakın yerde bulunan bir fabrikada bekçilik yapan Bayram Altın, ‘’İçerideydim bir baktım bir ses geldi. Takriben dedim herhalde araba vurdu birbirine, sonra biraz daha bekledik. Baktık kalabalıklar oluşunca adama vurduğunu da biz görmedik tabi. Ben öyle bir şey görmedim ama sadece ben arabanın sesini duydum, pat diye bir ses çıktığını gördüm. Herhalde dedim arabalar birbirine vurdu. Sonradan olay yeri yanımızda olduğu için baktık ki araç adama vurmuş, gördüğümüz o kadar’’ dedi.

Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik sıkışıklığı araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonrası şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırılırken kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

