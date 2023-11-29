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İstanbul'da korkutan anlar! Beykoz'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı, bina sakinleri isyan etti

29.11.2023 22:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un şiddetli yağışla sınavı devam ediyor. Gün boyu devam eden yağmur Beykoz'da bazı vatandaşları evinden etti. Akşam saatlerinde Kosova sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bir bina ve bir gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Bir kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı.

İstanbul'da korkutan anlar! Beykoz'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı, bina sakinleri isyan etti

Beykoz'da gün boyu devam eden sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Kosova Sokak'ta iddiaya göre, gün boyu devam eden sağanak yağmur sebebiyle toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki bir gecekondu ile 3 daireli bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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"ALTYAPIMIZ SIFIR"

Bayram Bozkurt, "İşten gelmiştim bir gürültü duydum. Baktığımda toprağın aşağıya geldiğini gördüm. Amcamın kızı içeride oturuyordu. Onu camdan çıkarttık. Canımıza bir şey olmadı ama şu an komşularımızda kalıyoruz" dedi.

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Ortaçeşme Mahalle Muhtarı Nuri Dik ise, "Beykoz terkedilmiş bir bölge, altyapımız sıfır. Yağmur suyu kanallarımız yok. Dün geceden beri yağan yağmur heyelana sebep oldu. Vatandaşlarımızı başka evlere tahliye ettik. Can kaybımız yok" diye konuştu. (DHA)

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İstanbul Beykoz toprak kayması
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