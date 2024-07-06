İstanbul'da 'KUYU-7' operasyonu! Elebaşılığını Volkan Reçber yapıyordu... Yakalandılar

İstanbul merkezli 2 ilde “KUYU-7” operasyonları düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda; elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalanırken, detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Kasten öldürme,

Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

Kasten yaralama,

İş yerlerine silahlı saldırı,

6136 sayılı kanuna muhalefet,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve

Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini

gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

34 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek,

1 adet balistik yelek ve

1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi."

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





