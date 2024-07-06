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  4. İstanbul'da 'KUYU-7' operasyonu! Elebaşılığını Volkan Reçber yapıyordu... Yakalandılar

İstanbul'da 'KUYU-7' operasyonu! Elebaşılığını Volkan Reçber yapıyordu... Yakalandılar

06.07.2024 08:14
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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 'KUYU-7' operasyonu! Elebaşılığını Volkan Reçber yapıyordu... Yakalandılar

İstanbul merkezli 2 ilde “KUYU-7” operasyonları düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda; elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüpheli yakalanırken, detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
Kasten öldürme,
Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

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Kasten yaralama,
İş yerlerine silahlı saldırı,
6136 sayılı kanuna muhalefet,
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve
Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini
gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu:
34 adet ruhsatsız tabanca,
1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek,
1 adet balistik yelek ve
1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi."

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
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