İstanbul'da kuyumcu kuryesine gasp girişimi! Eşi kurtardı

Esnaf Ömer Soysal, "Sabah 06.30 sıralarında ikisi motosiklet üstünde, ikisi yaya kuyumcu çalışanının çantasını almak için önünü kesiyorlar. Kadını darp ettiler, kadın bağırınca esnaf koşup yardıma geldi. Esnafın çabasıyla valizi kurtardılar. Bunlar motosikletli gaspçı önce yaya olarak ikisi geliyor, sonra da iki kişi de motosiklet ile geliyor. Hepsi birlikte, plan yapmışlar, takip etmişler. Belki de bir hafta on gün gelip geçişleri takip etmişler, bu bir anlık bir olay değil" dedi.

"KADINI YERDE SÜRÜKLEYİP ELEKTROŞOK VERİYORLAR AMA KADIN VALİZİ BIRAKMIYOR"



Kuyumcu esnafı Sebahattin Bağatur, "Salı sabahı motosikletli 4 kişi geliyorlar hepsi de kasklı, daha önceden takip ediyorlar her şeylerini biliyorlar. Bizim köşede yaklaşık yarım saat gelmelerini bekliyorlar. Çıktıklarında hemen saldırıyorlar valizi almaya çalışıyorlar. Kuyumcu kuryesi adamın yanında eşi de var. Gaspçı valizi kaparken kadın araya giriyor, müdahale edip valizi tutuyor, kadını yerde sürüklüyorlar, kadına elektroşok veriyorlar ama kadın valizi bırakmıyor. Valizi kadından bir türlü alamıyorlar. Kadın bağırıyor, yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf bağrışmaları duyup yardıma koşuyor. Vatandaşlar gelince motorlara binip kaçıyorlar. Saldırıya uğrayanlar bizim tanıdığımız kişiler valizlerinde altın vardı. Kuyumcu dükkanlarına sipariş dağıtımına çıkmışlar. Belki bir kaç hafta, belki de bir kaç ay takip ettiler bilemiyorum. İlk fırsata da olayı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada zaman zaman böyle şeyler oluyor. Onları Allah korumuş, geçmiş olsun. İnşallah bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez" diye konuştu.

Kaynak: DHA

