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  4. İstanbul'da maganda dehşeti! Kadını döverek bayıltıp araca bindirdi... Çevredekilere küfür ve tehditler savurdu: "Yarın sizin için geleceğim..."

İstanbul'da maganda dehşeti! Kadını döverek bayıltıp araca bindirdi... Çevredekilere küfür ve tehditler savurdu: "Yarın sizin için geleceğim..."

23.07.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da maganda dehşeti yaşandı. Sokak ortasında bir kadını öldüresiye döverek kan revan bırakan maganda, çevrede duruma mani olmaya çalışan vatandaşlara da küfürler yağdırdı. Zavallı kadını döverek bayıltan maganda çevredekilere de "yarın sabah sizin için geleceğim" diye tehditler savurdu. Maganda kadını yarı baygın vaziyette araca bindirdi...

İstanbul'da maganda dehşeti! Kadını döverek bayıltıp araca bindirdi... Çevredekilere küfür ve tehditler savurdu: "Yarın sizin için geleceğim..."

İstanbul Piri Reis Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda bir adam resmen terör estirdi.

KADINI DÖVE DÖVE BAYILTTI, ÇEVREYE KÜFÜR VE TEHDİTLER SAVURDU

İddiaya göre bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayılttı.

Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi.

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Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. “Yarın sabah sizin için geleceğim” diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi.

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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İstanbul maganda

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