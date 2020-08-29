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İstanbul'da mangal yakan tatilci yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 20:38 | Son Güncelleme

Silivri'de ağaçlık alanda mangal yakan piknikçi yangın çıkardı. Çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

İstanbul'da mangal yakan tatilci yangın çıkardı

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Parkköy Mevkiinde çıktı. İddialara göre, günübirlikçi tarafından yakılan mangal otluk ve ağaçlık alanda yangının çıkmasına neden oldu.

YAZLIK EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yazlık evlere sıçramadan söndürdü.

Bu sırada bir itfaiye aracı çukura saplandı. Çukura saplanan itfaiye aracı bir başka itfaiye aracı tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis yangının çıkmasına sebep olan kişinin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

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