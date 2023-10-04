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İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu... Dakikalarca beklediler

04.10.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs durakları ile üst geçitlerde kalabalık ve uzun kuyruklar oluştu. İşe ve okula gitmek isteyenler dakikalarca metrobüse binebilmek için bekledi.

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk! Uzun kuyruklar oluştu... Dakikalarca beklediler

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyenler aşırı yoğunlukla karşılaştı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı. Üsküdar Altunizade, Kadıköy Uzunçayır ve Söğütlüçeşme duraklarında yoğunluk dikkat çekti. Metrobüse binmek isteyenler, turnike bölgesindeki yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluğa bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

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DAKİKALARCA BEKLEDİLER

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağında da yoğunluk yaşandı. Ancak buradaki yoğunluğa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yenileme çalışmasının neden olduğu belirtildi. Beşyol Metrobüs durağındaki üst geçit merdivenleri yenileme çalışmaları kapsamında kaldırıldı. Sabah saatlerinde okula ve işe gitmeye çalışan yolcular üst geçitte dakikalarca bekledi.

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"KALABALIK DEĞİL REZİLLİK"

Metrobüsten inen Reyhan Özkaya, "Girişte tabelaya koymuşlar, "Küçükcekmece'ye hoş geldiniz". Bu hoşluğu göstersin bize. Kalabalık değil rezillik artık insanların burnundan getiriyorlar" dedi.

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"BU KALABALIĞIN İÇİNDEN 10 DAKİKADA ÇIKAMAM"

Üst geçitten geçmeye çalışan Ahmet Hasan ise, "Bu çok büyük bir sıkıntı, çok kalabalık, hem mahalleli rahatsız oluyor. Buradan aşağıya merdiven verecekler, merdiven üniversiteye girecek bu kadar basit. Burayı 10 günde yaparlar. Florya'da işlerim var. Bu kalabalığın içinden 10 dakikada çıkamam" ifadesini kullandı. (DHA)

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metrobüs İstanbul

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