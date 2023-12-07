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İstanbul'da metrobüs kaza yaptı! Bir yolcu yaralandı

07.12.2023 06:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir metrobüs, bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken önce reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Kazada, metrobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası bir süre metrobüs trafiğine kapanan durak, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

İstanbul'da metrobüs kaza yaptı! Bir yolcu yaralandı

Kaza, saat 02.00 sıralarında, metrobüs hattının Okmeydanı Hastane durağında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametinde seyir halindeki metrobüs, Okmeydanı Hastane durağına yanaşırken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce durak girişindeki reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Reklam panosu ve tenteden kopan parçalar durağa ve D-100 karayoluna fırladı. Kazada, metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURAK YENİDEN AÇILDI

Kaza sonrası bir süre metrobüs trafiğine kapanan Okmeydanı - Hastane durağı İBB çalışanlarının temizlik çalışmaları ardından yeniden açıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası metrobüs
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