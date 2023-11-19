İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı: Beyaz örtü caddeleri kapladı! Beyaza bürünen sokaklar böyle görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece boyunca yağan yağmur İstanbul'da sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı başta kentin yüksek kesimleri olmak üzere birçok noktada etkisini gösterdi.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı. Yağışla birlikte Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

TAKSİM MEYDANI'NDA DA KAR YAĞDI

Taksim Meydanı’nda da etkili olan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.

Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.

(DHA)





