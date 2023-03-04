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  4. İstanbul'da mide bulandıran olay: 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

İstanbul'da mide bulandıran olay: 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

04.03.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Avcılar ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre okulun yanında simit satan bir şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük kızın tanımladığı şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı.

İstanbul'da mide bulandıran olay: 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

İstanbul Avcılar'da 11 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan O.Z. tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün 11 yaşındaki kızı ile gelen bir kadın, Gümüşpala Mahallesi'ndeki okulun yanında simit satan O.Z.'den şikayetçi oldu. Küçük kızın ifadesi avukat ve psikolog eşliğinde alınırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile tanıkların ifadesini aldı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Avcılar

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