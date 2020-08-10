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İstanbul’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir plazanın otoparkına girmek için sokak üzerinden sola dönüş yapan otomobil, motosikletli ile çarpıştı. Aracın kaputuna uçarak yere savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Harun Keskin (32), plazanın otoparkına girmek için sola dönmek istedi. Keskin direksiyonu sola kırdığı esnada karşı yönden gelen Emre Silgu (20) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosikletten fırlayarak aracın kaputuna düşen motosikletli yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAPUTA UÇUP YERE SAVRULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Silgu’yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Keskin ise ifade alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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