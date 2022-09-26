İstanbul'da nefes kesen 'Kobra yılanı' operasyonu! Değeri dudak uçuklattı, kullanım alanları 'pes' dedirtti

Kaçakçılıkta sınırların zorlandığı ihbarını alan İstanbul il Jandarma ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, Eyüpsultan'da şüphelinin aracını durdurdu.
Durdurulan şüphelinin aracından 45 tüp kobra yılanı zehri çıktı.
Gözaltına alınan Kobra zehri taciri, adliyeye sevk edildi.
Yurtdışından kaçak getirilen Kobra zehrinin nasıl elde edildiği bilinmezken, söz konusu zehrin değerinin milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.
Kanser tedavisi ve kozmetik ürünlerde kullanılan Kobra zehri, dünya çapında kaçakçıların hedefi haline geldi.
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