HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da nefes kesen 'Kobra yılanı' operasyonu! Değeri dudak uçuklattı, kullanım alanları 'pes' dedirtti

İstanbul'da nefes kesen 'Kobra yılanı' operasyonu! Değeri dudak uçuklattı, kullanım alanları 'pes' dedirtti

26.09.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul il Jandarma ekipleri 'Kobra yılanı' operasyonu için düğmeye bastı. Eyüpsultan'da durdurulan şüphelinin aracından tam 45 tüp Kobra yılanı zehri çıktı. Kanser tedavisi ve kozmetik ürünlerinde kullanılan Kobra zehrinin değerinin milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.

İstanbul'da nefes kesen 'Kobra yılanı' operasyonu! Değeri dudak uçuklattı, kullanım alanları 'pes' dedirtti

Kaçakçılıkta sınırların zorlandığı ihbarını alan İstanbul il Jandarma ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, Eyüpsultan'da şüphelinin aracını durdurdu.

1

Durdurulan şüphelinin aracından 45 tüp kobra yılanı zehri çıktı.

kobra

Gözaltına alınan Kobra zehri taciri, adliyeye sevk edildi.

2

DEĞERİ MİLYONLARCA LİRA!

Yurtdışından kaçak getirilen Kobra zehrinin nasıl elde edildiği bilinmezken, söz konusu zehrin değerinin milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.

3

KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILIYOR

Kanser tedavisi ve kozmetik ürünlerde kullanılan Kobra zehri, dünya çapında kaçakçıların hedefi haline geldi.

4

Kendisini ısıran yılanı zehirledi! Yetmedi öldürüp ibret olsun diye boynuna asıp gezdirdiKendisini ısıran yılanı zehirledi! Yetmedi öldürüp ibret olsun diye boynuna asıp gezdirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsan kaçakçısının itirafı olay oldu! 'Ölebilirsiniz...'İnsan kaçakçısının itirafı olay oldu! 'Ölebilirsiniz...'
Sarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldıSarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldı
'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kobra yılanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Sürpriz aşkı hayranları ortaya çıkardı! Londra'da böyle görüntülendiler

Sürpriz aşkı hayranları ortaya çıkardı! Londra'da böyle görüntülendiler

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Aşırı sağcılar kazandı! 'Halk açık bir işaret verdi'

Aşırı sağcılar kazandı! 'Halk açık bir işaret verdi'

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.