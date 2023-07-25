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İstanbul'da o ilçeler susuz kalacak! İSKİ açıkladı, önleminizi hemen alın! Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar...

25.07.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler, 25 Temmuz 2023 Salı günü İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından açıklandı. Böylelikle "Sular ne zaman gelecek?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Açıklamada yer alan Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar detayı dikkat çekti. İşte, 24 Temmuz 2023 Salı günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi...

İstanbul'da o ilçeler susuz kalacak! İSKİ açıkladı, önleminizi hemen alın! Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar...

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ'den yapılan açıklama ile belli oldu. İSKİ'den yapılan açıklama ve İstanbul su kesintisi 24 Temmuz 2023 Salı günü birçok vatandaş tarafından internette araştırma yapmaya başlandı. Duyuruda, Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar ilçelerine ilişkin ayrıntılar dikkat çekti. 24 Temmuz 2023 Salı günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve İSKİ arıza kesinti ekranına ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ (25 TEMMUZ 2023 SALI)

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler şu şekilde:

  • Beyoğlu
  • Esenler
  • Kadıköy
  • Maltepe
  • Sarıyer
  • Tuzla
  • Üsküdar

İstanbul su kesintisi listesine tıklayarak bulunduğunuz ilçeye ilişkin son durum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

J

Anlık bir su kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

JJ

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfası:

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

JJJ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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İstanbul İSKİ iski su kesintisi istanbul su kesintisi

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