İstanbul'da o ilçeler susuz kalacak! İSKİ açıkladı, önleminizi hemen alın! Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar...

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ'den yapılan açıklama ile belli oldu. İSKİ'den yapılan açıklama ve İstanbul su kesintisi 24 Temmuz 2023 Salı günü birçok vatandaş tarafından internette araştırma yapmaya başlandı. Duyuruda, Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Sarıyer, Tuzla, Üsküdar ilçelerine ilişkin ayrıntılar dikkat çekti. 24 Temmuz 2023 Salı günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve İSKİ arıza kesinti ekranına ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ (25 TEMMUZ 2023 SALI)

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler şu şekilde:

Beyoğlu

Esenler

Kadıköy

Maltepe

Sarıyer

Tuzla

Üsküdar

İstanbul su kesintisi listesine tıklayarak bulunduğunuz ilçeye ilişkin son durum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlık bir su kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfası:



