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İstanbul’da okullar açıldı! Trafik durma noktasına geldi

12.09.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Okulların başlamasıyla birlikte İstanbullular pazartesi gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu Yakası’nın anayollarında trafik yer yer durma noktasına gelirken saat 08.34 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 ölçüldü.

İstanbul’da okullar açıldı! Trafik durma noktasına geldi

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından servis araçları trafikteki yerini aldı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak ders saatine yetişmeye çalıştı. Okul servislerinin de trafiğe katılmasıyla Anadolu Yakası’nın anayollarında yoğun trafik oluştu.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar nedeniyle D100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu İstanbul genelinde saat 08.34 itibarıyla yüzde 56 ölçüldü.

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Kaynak: İHA

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İstanbul
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