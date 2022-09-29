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İstanbul'da öldürülmüştü! Sırp çete liderine yönelik suikastın kilit ismi yakalandı

29.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadağ merkezli organize suç örgütü Kavac'ın Türkiye'deki uyuyan hücre sorumlusu "Amiço" kod adlı Milan Vujotic İstanbul'da yakalandı. Geçtiğimiz Cuma günü Maltepe ve Beykoz'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan hücre sorumlusunun, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

İstanbul'da öldürülmüştü! Sırp çete liderine yönelik suikastın kilit ismi yakalandı

Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirtilen Milan Vujotic, İstanbul'da kaldığı lüks villada yakalanarak gözaltına alındı. Vujotic çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şişli'de, 8 Eylül'de Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Jovan Vukotiç'in trafikte silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Organize Polisi, cinayeti aydınlattıktan sonra olaya taraf 'Kavac' suç örgütü ile 'Skaljari' örgütünün diğer üyelerini de çalışmalarına dahil etti.

Polis ekiplerince suç örgütü üyelerine yönelik yapılan çalışmalarda saldırıyla bağlantısı olmadığı anlaşılan ancak 'Kavac' suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirtilen Milan Vujotiç’in İstanbul'da olduğunu tespit etti. Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Vujotiç'in kaldığı lüks villayı tespit eden Organize Polisi, 23 Eylül'de söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Vujotiç, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karadağ sırp
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