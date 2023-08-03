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İstanbul'da AVM'yi patlatacaklardı! O teröristlerin kollarındaki çanta alev alınca...

03.08.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de bir kişinin çantası yanmaya başladı. Şüphelenilerek gözaltına alınan ve terörist oldukları ortaya çıkan kişiler, İstanbul'da orman yangını çıkarma hazırlığında olduklarını itiraf ettiler.

İstanbul'da AVM'yi patlatacaklardı! O teröristlerin kollarındaki çanta alev alınca...

TRT Haber muhabirinin eriştiği habere göre, Salı günü İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de çantası yanan bir kişiden şüphelenildi.

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İSTANBUL'U YAKACAKLARDI...

Çantası yanan şüpheliyle arkadaşı gözaltına alındı. Teröristler emniyetteki ifadesinde, düzeneklerini orman yakmak için hazırladıklarını ve farklı düzeneklerin de bulunduğunu itiraf etti.

Şüphelinin düzeneklerinden 3'ü Sultangazi'de bulunurken, evinde yapılan aramalarda da yangın düzeneklerinin olduğu ifade edildi.

Olayla alakalı 11 kişi gözaltına alındı.

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AVM'YE PATLAYICI BIRAKMAK İSTEDİLER

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti. S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

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ORMANDA DÜZENEKLER BULUNDU

Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul orman yangını terörist

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