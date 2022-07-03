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İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş hangi tarihler arasında yasak? Vali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması!

03.07.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Söz konusu paylaşımın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş hangi tarihler arasında yasak? İşte Vali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları...

İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş hangi tarihler arasında yasak? Vali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması!

İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Söz konusu paylaşımın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş hangi tarihler arasında yasak? İşte Vali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları...

İSTANBUL'DA ORMANA GİRİŞ YASAKLANDI MI?

İstanbulda ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.

ORMANA GİRİŞ HANGİ TARİHLER ARASINDA YASAK?

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İstanbul istanbul valisi
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