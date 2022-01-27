İstanbul'da otobüsler ve metrobüs çalışıyor mu? 27 Ocak'ta İstanbul'da metro ve Marmaray çalışıyor mu?

Son birkaç gündür İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası binlerce kişi yolda kalmıştı. 27 Ocak günü en çok merak edilen sorulardan biri 'Marmaray, metrobüs, metro ve İETT çalışıyor mu?' sorusu oldu. Peki İstanbul'da otobüsler ve metrobüs çalışıyor mu?

İSTANBUL'DA OTOBÜSLER VE METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da ikamet eden ve evine veya iş yerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, 27 Ocak gününde otobüslerin ve metrobüslerin durumunu araştırıyor. İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar toplu taşımada bir aksaklık olup olmadığı sorgulanırken, yapılan açıklamalara göre metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşımalarda herhangi bir sorun bulunmuyor.

Toplu taşıma seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamakta. Buna ilave olarak metro seferleri ise 27 Ocak gece 02:00'a kadar uzatıldı.

27 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞACAK MI?

İstanbul'da bugün metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler normal sefer saatleriyle hizmet vermeye devam edecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada 26 Ocak için “Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir” denilmişti.

