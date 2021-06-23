HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da panik anları! Kolonları çatlayan bina boşaltıldı

İstanbul'da panik anları! Kolonları çatlayan bina boşaltıldı

23.06.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşmaya başlayan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Binada kalan apartman sakinleri tahliye edilerek geceyi yakınlarında geçirdi.

İstanbul'da panik anları! Kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Olay saat 01.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başladı. Kolonların çatlama sesini duyan apartman sakinleri, paniğe kapıldı. Apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine binanın olduğu yere gelen ekipler apartmanı boşalttı.

"CAN KAYBI ALLAH'TAN OLMADI"

Bina kolonlarından sesler duyduklarını ifade eden Özgür Aslan, "Bağrışma sesi duyduk. Polis ekipleri falan vardı. Ondan sonra binanın kolonlarından sesler falan geliyormuş. Ondan sonra camimizin kamerası çekmiş kolonların patladığını ondan sonra polis ve ambulans ekipleri de geldi. Polis tarafından boşaltıldı. Arkasındaki bina şahıs tarafından yıktırılmış, öndeki bina hasar görmüş. Hasar görünce kolonlar patlıyor. Can kaybı Allah'tan olmadı. Binanın durumu büyük ihtimal, daire sakinleri anlaşıp kendileri yıktıracaklar. Hemen yıkamazlar. Eşyaları var bina sakinlerinin ondan sonra teker teker boşaltacaklar bir anda boşalttıkları zaman yıkılır zarar görür diye teker teker binayı boşaltacaklar. Daire sahipleri anlaştıklarında binayı yıkacaklar." diye konuştu.

APARTMAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Apartmanın sakinlerinin iddiasına göre çatlakların oluşmaya başladığı binanın daha önceden tahliye edildiği öğrenildi. Apartmanda bulunan aileler ise yakınlarının evlerine gitti. Olay yerine gelen belediyeye bağlı ekipler apartman kapısına mühür vurarak giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiMersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

Bir saadet zinciri vurgunu daha! İki yılda topladıkları para dudak uçuklattı

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı!

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.