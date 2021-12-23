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İstanbul'da "Pes" dedirten vurgun! Ucuza araç bahanesiyle 100 milyon TL vurgun yaptılar

23.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olayı "Pes" dedirtti. Kurdukları otomotiv danışmanlık şirketi aracılığıyla 7 ayda 100 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen iki kişi yakalandı. Şüphelilerin dolandırdığı kişiler arasında doktor, polis ve akrabaları da olduğu ortaya çıktı. Öte yandan mağdurlardan biri yaptığı açıklamada, "Araçları ucuza veriyorlardı. Bir kez aldım. Kâr edince tatlı geldi. Ancak parayı göndermeme rağmen bir türlü araçlar gelmedi." dedi.

İstanbul'da "Pes" dedirten vurgun! Ucuza araç bahanesiyle 100 milyon TL vurgun yaptılar

Sık sık karşılaştığımız dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da otomobil almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin "Ucuz Otomobil" diye internet sitelerine ilan verdikleri bu şekilde mağdurların kendilerine ulaşmalarını sağladıkları öğrenildi. Şüphelilerin otomobil ticareti yapmak isteyen kişilere ilk başlarda birkaç araç sağlayarak kar etmelerini sağladıkları, ardından "Elimizde çok uygun 3-4 otomobil var. İsterseniz bunları size satalım" diyerek teklifte bulundukları öğrenildi. İlk başlarda kar eden mağdurların bu teklifi kabul ettikleri şüphelilere paraları göndermelerine rağmen araçları alamadıkları öğrenildi.

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MAĞDURLAR ARASINDA AKRABALARI BİLE VAR

Polis, yaptığı araştırmada benzer şekilde dolandırılan 20 mağdura ulaştı. Mağdurlar arasında doktor, öğretmen hatta polisler olduğu öğrenildi. Konya'dan bir mağdurun Filo almak için şüphelilere bir seferde 20 milyon lira para gönderdiği tespit edildi. Yapılan incelemede aynı yöntemle dolandırılan akrabalarının da şüphelilerden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis yaptığı operasyonda bir otelde kalan şüpheliler A. G.(43) ile S.C.'yi (39) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinde borçlarını kabul ettikleri, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle mağdurlara araçları teslim edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

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MAĞDURLAR ŞÜPHELİLERİ TEŞHİS ETTİLER

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdurlar tarafından teşhis edildi. Mağdurlardan Ahmet Niyaz, "Bunlar araçları 15-20 bin lira ucuza veriyorlardı. Bir kez aldım. Kar edince tatlı geldi. Daha sonra kredi alarak daha çok araba almak istedim. Ancak parayı göndermeme rağmen bir türlü araçlar gelmedi. Yaklaşık bir ay bekledim. Dolandırıldığımı anladığımda şikayetçi oldum." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis şüphelilerin mağdur sayısının artabileceğini belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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