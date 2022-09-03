HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da plan yapanlar dikkat! Peş peşe uyarılar: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul'da plan yapanlar dikkat! Peş peşe uyarılar: Gök gürültülü sağanak geliyor

03.09.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a sağanak geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'dan art arda uyarılar geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'un yanı sıra birçok noktada beklenen gök gürültülü ve sağanak yağış hakkında bilgi verilirken AKOM da kuvvetli rüzgar ve sağanak için tarih verdi.

İstanbul'da plan yapanlar dikkat! Peş peşe uyarılar: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul'da günlerce sürmesi beklenen sağanak yağış hakkında peş peşe açıklamalar yapıldı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil gök gürültülü sağanak yağış beklenen noktaları bir bir sıraladı. Öte yandan İBB AKOM "İstanbulluların dikkatine" notuyla bir paylaşımda bulunarak çarşamba gününe dek sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış hakkında bilgi verdi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

badb

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

thumbs_b_c_2096b15eb296ea843f71148d601f2654

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

1662187052912-i

thumbs_b_c_b36db6d88bfd8cd70c3d0fa2ffc98610

ÇARŞAMBAYA DEK DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İBB AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kentte etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İstanbulluların dikkatine! AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilara’nın ölümüne neden olan elektrik telleri kaldırıldıDilara’nın ölümüne neden olan elektrik telleri kaldırıldı
Milyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettilerMilyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettiler
Yer:Bolu! Belediye Başkanı parka onun adını verince olanlar olduYer:Bolu! Belediye Başkanı parka onun adını verince olanlar oldu
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Türkiye ona ağlamıştı! Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

Türkiye ona ağlamıştı! Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.