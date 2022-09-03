İstanbul'da plan yapanlar dikkat! Peş peşe uyarılar: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul'da günlerce sürmesi beklenen sağanak yağış hakkında peş peşe açıklamalar yapıldı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil gök gürültülü sağanak yağış beklenen noktaları bir bir sıraladı. Öte yandan İBB AKOM "İstanbulluların dikkatine" notuyla bir paylaşımda bulunarak çarşamba gününe dek sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış hakkında bilgi verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İBB AKOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kentte etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"İstanbulluların dikkatine! AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."
İstanbulluların Dikkatine❗️— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 3, 2022
AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz.
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