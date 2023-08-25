İstanbul'da polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu operasyonda Diyar Anucur ölü olarak ele geçirilmişti! Dini nikahlı eşi intihar etti

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla dün gece ateş açıldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. Çatışmada saldırganlardan Diyar Anucur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

BUGÜN İNTİHAR ETTİ

Iğdırlı Diyar Anucur'un öldüğünü öğrenen dini nikahlı eşi olduğu söylenilen Aylin Anucur bugün babasına ait tabanca ile hayatına son verdi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİP BABA EVİNE DÖNMÜŞ

Aylin Anucur'un (15) ailesi geçen yıl kızını Diyar Anucur'a verdi. Aylin Anucur ise zorla evlendirildiğini belirterek ailesinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Aylin Anucur devlet korumasına alındı. Kısa zaman sonra Aylin Anucur şikayetinden vazgeçerek baba evine döndü. İddiaya göre, daha sonra Diyar Anucur ile Aylin Anucur evlendirildi.

Kaynak: İHA

