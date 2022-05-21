İstanbul'da polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

İstanbul Çatalca'da bir kişi, balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. B.O., mermiyi arkadaşlarına göstermek için kağıda sarıp minibüsle Esenyurt'a getirdi. B.O.'nun arkadaşlarından birinin tedirgin olması üzerine yapılan ihbar sonucunda top mermisi polis tarafından el konuldu.

KAĞIDA SARIP MİNİBÜSLE GETİRDİ

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. B.O., Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.

100 YILLIK

B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA



