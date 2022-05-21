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İstanbul'da polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi

21.05.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. Bulduğu top mermisini kağıda saran kişi, mermiyi arkadaşlarına göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. B.O.'nun arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda mermi, bomba uzmanları tarafından imha edilmeye götürüldü.

İstanbul Çatalca'da bir kişi, balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. B.O., mermiyi arkadaşlarına göstermek için kağıda sarıp minibüsle Esenyurt'a getirdi. B.O.'nun arkadaşlarından birinin tedirgin olması üzerine yapılan ihbar sonucunda top mermisi polis tarafından el konuldu.

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KAĞIDA SARIP MİNİBÜSLE GETİRDİ

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. B.O., Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.

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İstanbul'da kazı sırasında top mermisi bulunduİstanbul'da kazı sırasında top mermisi bulundu

100 YILLIK

B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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