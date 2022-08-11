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  4. İstanbul'da polisten 'dar alan' uygulaması! Çok sayıda ekip görev aldı

İstanbul'da polisten 'dar alan' uygulaması! Çok sayıda ekip görev aldı

11.08.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, dar alan uygulaması yapıldı. Genel emniyet ve asayiş yönünden yapılan çalışmaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Gün boyu süren uygulamada 1705 kişi sorgulanırken, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.

Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yapıldı.

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ŞÜPHELİ ARAÇLAR ARANDI

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı.

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Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.

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UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Denetemler sonucu, 1 kişiye "dur" ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem yapılırken 1 yoklama kaçağı, 3 şahısa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı.

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Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Dün öğlen saatlerinde başlayan uygulama, akşam 23.00’te sona erdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Şişli istanbul emniyet müdürlüğü
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