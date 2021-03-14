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  4. İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! Yaralılar var, her yerde aranıyorlar

İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! Yaralılar var, her yerde aranıyorlar

14.03.2021 07:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! Yaralılar var, her yerde aranıyorlar

İstanbul Esenyurt'ta, pompalı tüfekli saldırıda yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Zafer Mahallesi 120. Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında, yol kenarında park halindeki araçlarının yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir araçla gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan T.C, M.Y, M.G. ve N.D, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. 4 kişiyi yaralayan ve kaçan kişiler her yerde aranıyor.

Kaynak: İHA-AA


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İstanbul Esenyurt

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