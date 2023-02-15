İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Dergahı önünde meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün saat 15.50 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alınmıştır.Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir.

Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım TIR'ının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır.Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

(DHA)

