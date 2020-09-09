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İstanbul'da silah sesleri! 'Çatışmanın içinde kaldık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 23:28 | Son Güncelleme

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Olay sırasında şüphelilerin çarpmasıyla kaza yapan bir sürücü "Burada silahlı çatışmanın içinde kaldık. Kaçan araca ben yol verince onu kovalayan araç, arkadan çarparak beni buraya fırlattı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da silah sesleri! 'Çatışmanın içinde kaldık'

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde 1735'inci Sokak'ta akşam saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, 1735'in Sokak'ta buluşmak için sözleşti.

Sokak üzerinde bekleyen tarafla, otomobille yanlarına gelen kişiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada açılan ateş sonucunda, otomobil sürücüsü 20 yaşındaki M.A.K. yaralanırken yanında bulunan arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu.

2 kişi otomobille kaçarken bir başka otomobile çarparak kaza yaptı. Diğer gruptaki kişiler de yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı M.A.K.(20), hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede yapılan çalışmada olaya karışan 1 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Olay yerinde bırakılan şüphelilere ait otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

"SİLAHLI ÇATIŞMANIN İÇİNDE KALDIK"

Olay sırasında şüphelilerin çarpmasıyla kaza yapan bir sürücü "Burada silahlı çatışmanın içinde kaldık. Kaçan araca ben yol verince onu kovalayan araç, arkadan çarparak beni buraya fırlattı. Araçtaki arkadaş ağır bir şekilde yaralandı onu hastaneye kaldırdılar. Diğerleri de araçlarını bırakıp kaçtılar" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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