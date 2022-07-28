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İstanbul’da silahlı maganda terörü! Dehşeti yaşayan baba, çareyi oğluyla markete sığınmakta buldu

28.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de sokak arasında hızlı otomobil kullanan genç kendisini uyaran baba ve 4 yaşındaki oğluna dehşeti yaşattı. Baba, oğlunu kucağına alıp hızla markete sığınırken, maganda ise baba ve oğlunun arkasından gelerek tabanca ile tehditler savurup kaçtı. Magandaları otomobilin plakası yakalattı.

İstanbul’da silahlı maganda terörü! Dehşeti yaşayan baba, çareyi oğluyla markete sığınmakta buldu

Kağıthane’de yolda çocuğuyla yürüyen baba, sokak arasında hızlı bir otomobil kullanan genci uyarınca dehşeti yaşadı. Çeliktepe’de geçtiğimiz günlerde saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda Erdal Ö. (32) 4 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada, Erdal Ö.’nün eniştesi olan Şükrü A. (38) hızla gelen otomobildeki genci, yavaş gitmesi yönünde uyardı. Bu sırada eniştesiyle magandalar arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak markete doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.

BABA OĞLUNU ALARAK MARKETE SIĞINDI, MAGANDALAR HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan Erdal Ö., oğlunu alarak markete sığındı. Magandalar kendisini uyaran Erdal Ö.’nün markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti. Marketten çıkan şahıs defalarca havaya ateş açtı. Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.

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OTOMOBİLİN PLAKASI MAGANDALARI YAKALATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek magandalara yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda otomobilin sahibinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T. (22) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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BABA VE OĞLUNUN DEHŞETİ YAŞADIĞI ANLAR KAMERADA

Kağıthane’de magandaların baba ve oğluna yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların otomobilden indiği ve bu sırada babanın oğlunu alarak markete sığındığı, daha sonrasında magandanın elinde tabanca ile markete girmeye çalıştığı daha sonrada araca binerek kaçtıkları görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane maganda
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