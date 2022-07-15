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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 15 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi! 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 15 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ tarafından 15 Temmuz 2022 Cuma günü yapılan açıklamanın ayrıntıları...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 15 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi! 15 Temmuz 2022 Cuma

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 15 Temmuz 2022 Cuma yani haftanın beşinci gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 15 Temmuz 2022 Cuma günü yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

15 Temmuz 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 ilçede su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

15 TEMMUZ İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2022 00:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy İSKİ
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