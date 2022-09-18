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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER! 18 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

18.09.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler 18 Eylül Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada Bayrampaşa, Sultangazi ve Silivri'ye ilişkin detay dikkat çekti. Peki, 18 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İSKİ su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER! 18 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 18 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

18 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 3 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ!

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.09.2022 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.09.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Kadıköy Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 18.09.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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