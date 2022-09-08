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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER: 8 Eylül sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

08.09.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, 8 Eylül 2022 Perşembe günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada Esenyurt ve Avcılar detayı dikkat çekti. Peki, 8 Eylül sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İSKİ 8 Eylül 2022 Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER: 8 Eylül sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, 8 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İSKİ su kesintisi listesi, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından merak edildi. Peki, 8 Eylül sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İSKİ 8 Eylül 2022 Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

su kesintisi

8 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ!

AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ esenyurt su kesintisi istanbul su kesintisi avcılar su kesintisi
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