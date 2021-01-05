İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” başlıklı toplantıda, meydan ve sahil tasarım yarışmasını kazananları açıkladı. İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Taksim, Kadıköy, Bakırköy meydanları ve Salacak sahili tasarım yarışması birincilerine ödülleri verildi. Toplantıda konuşan İmamoğlu, "Uygulama aşamasında çok titiz davranacağız, “İşin malzeme tercihinden, dayanımına, kente kattığı ve katacağı değerden, simgeleşmiş birtakım uygulamalarına varıncaya kadar, sanatla buluşmasına, gelecek nesillere mesaj vermesine varıncaya kadar yine sürecin en ahlaklı, en doğru bir biçimde; ihalesinden anahtar teslimine kadar süreci en hassas şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız İstanbulluyla bir an önce bu kamusal alanları buluşturabilmek ve gerçek anlamda ‘İstanbul senin’ duygusunu İstanbulluya orayı kullandırtarak hissettirebilmek ve yaşatabilmek” dedi.

ÖDÜLLER

Mimar Ali Önal, Bakırköy Meydan tasarımıyla, Salacak Sahili tasarımıyla mimar Mehmet Cemil Aktaş ve peyzaj mimar Mehtap Aktaş, Kadıköy Meydan projesi ile Erhan Kural, mimar Sezer Bahtiyar ise Taksim Meydan tasarımıyla Ekrem İmamoğlu’ndan ödül aldı. Programa ayrıca İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Erdal Şahin, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.