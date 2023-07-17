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İstanbul'da su tüketiminde tarihi rekor! İSKİ'den kritik çağrı geldi

17.07.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöl sıcaklarının yaşandığı İstanbul’da günlük su tüketim miktarı, 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaşırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’a kadar indi. İSKİ, tüm zamanların en yüksek su tüketim rekorunun kırıldığını açıklayarak vatandaşları tasarruf yapmaya çağırdı. İşte detaylar...

İstanbul'da su tüketiminde tarihi rekor! İSKİ'den kritik çağrı geldi

Tüm yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklarla birlikte günlük su tüketimi arttı. Kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları büyük ölçüde düşen İstanbul’da günlük su tüketiminin rekor seviyeye ulaşması üzerine İSKİ, abonelerine bir mesaj göndererek su kullanımı konusunda dikkatli olmalarını istedi.

'MİNİMUM SEVİYEYE İNDİRELİM'

Gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sayın abonemiz İstanbul genelinde günlük su tüketimi miktarı 3 milyon 550 bin 435 metreküpe ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketim rekoru kırıldı. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi minimum seviyeye indirelim. Desteğiniz için teşekkür ederiz.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ su tüketimi

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