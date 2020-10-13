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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 13 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanan ilçelerde ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" alanında konuyla alakalı detaylı bilgi yer alıyor. İşte 13 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 13 Ekim sorusunun yanıtı ilçe ve mahallelere göre değişkenlik gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

13 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

13 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Ataşehir

Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Küçükbakkalköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 14.00’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Atatürk Mahallesinde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 11.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Zafer mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 15.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Bahçeşehir 2Kısım mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 11.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen İkitelli OSB mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 14.18’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beykoz

Beykoz ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çubuklu mahallesinde 100 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 12.30’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Gürpınar mahallesinde 100 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 15.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Esenler

Esenler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Nene Hatun ve Davutpaşa mahallelerinde 100 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 15.41’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Güngören

Güngören ilçesinde su kesintisinden etkilenen Gençosman mahallesinde 100 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 14.10’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 17.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Koşuyolu mahallesinde 300 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 13.40’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Pendik

Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Dumlupınar mahallesinde şebeke hattı vana arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 15.48’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Silivri

Silivri ilçesinde su kesintisinden etkilenen Gümüşyaka Merkez mahallesinde şebeke hattı yenilemesi nedeniyle 13 Ekim 2020 15.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Çekmeköy

Çekmeköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ekşioğlu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Ekim 2020 15.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 13 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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