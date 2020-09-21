İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan bölgeler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 21 Eylül sorusunun yanıtı bölge bölge değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle kaynaklandığı için internet sitesinde yer alan duyuruya göre zaman zaman arızaların giderilmesinden sonra depoların ve isale hatlarının tam anlamıyla istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

21 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Bakırköy

Bakırköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yeşilköy mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 16.50’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Eylül 2020 tarihinde 20.00 civarında bitmesi öngörülüyor.