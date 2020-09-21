İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan bölgeler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 21 Eylül sorusunun yanıtı bölge bölge değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle kaynaklandığı için internet sitesinde yer alan duyuruya göre zaman zaman arızaların giderilmesinden sonra depoların ve isale hatlarının tam anlamıyla istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Bakırköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yeşilköy mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 16.50’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Eylül 2020 tarihinde 20.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Eyüpsultan ilçesinde su kesintisinden etkilenen Nişanca mahallesinde şebeke hattı vana montajı/değişimi nedeniyle 21 Eylül 2020 15.18’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olan 21 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Merdivenköy mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 12.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olan 21 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kağıthane ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hürriyet mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 13.03’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olan 21 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Bağlarbaşı ve Altayçeşme mahallelerinde 300 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 14.18’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olan 21 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Gülsuyu mahallesinde 150 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 15.05’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olan 21 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ayazağa mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 15.041’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olan 21 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sancaktepe mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Eylül 2020 16.38’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olan 21 Eylül 2020 tarihinde 20.00 civarında bitmesi öngörülüyor.