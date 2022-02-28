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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ 1-2 Mart 2022 İstanbul su kesintisi yaşayacak ilçeler!

28.02.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. İSKİ, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak ilçe ve noktaları her gün güncel olarak paylaşıyor. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ 1-2 Mart 2022 İstanbul su kesintisi yaşayacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ 1-2 Mart 2022 İstanbul su kesintisi yaşayacak ilçeler!

Su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden beri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) web sitesinde bakım ve çalışmalar sebebiyle su kesintisi olacak ilçelerin güncel bilgilerine yer veriyor. Bu kapsamda İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'da yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 1-2 MART 2022

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı da su kesintisi yaşayacak.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

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