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İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 4 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

04.08.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 4 Ağustos 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Su kesintisi yaşayan birçok vatandaş "İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki hangi ilçelerde su kesintisi var? İşte İSKİ tarafından yayımlanan 4 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 4 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 4 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İSKİ su kesintisi yaşanan ilçelerin listesini ve suların geleceği saatleri paylaşmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 4 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

4 Ağustos günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yapıldı. İşte 4 Ağustos'ta su kesintisi yaşanan ilçeler listesi...

su kesintisi

4 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.08.2022 06:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ iski su kesintisi
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