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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 24 Nisan 2022 Pazar

24.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Nisan 2022 Pazar arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yapılması ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İSKİ'den 24 Nisan Pazar günü için açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ'den 24 Nisan 2022 Pazar günü için yapılan açıklamanın ayrıntıları..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 24 Nisan 2022 Pazar

24 Nisan 2022 Pazar günü su kesintisi yapılacak ilçeler listesi, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 24 Nisan Pazar günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 NİSAN 2022 PAZAR

24 Nisan 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 24 NİSAN 2022 PAZAR

Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mahallesi
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 24.04.2022 04:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mahallesi ve Alipaşa Mahallesi
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.04.2022 08:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul
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