İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 24 Nisan 2022 Pazar

24 Nisan 2022 Pazar günü su kesintisi yapılacak ilçeler listesi, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 24 Nisan Pazar günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 NİSAN 2022 PAZAR

24 Nisan 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 24 NİSAN 2022 PAZAR

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mahallesi

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 24.04.2022 04:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mahallesi ve Alipaşa Mahallesi

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 24.04.2022 08:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



