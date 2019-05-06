HABER

İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 01:10 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, yeniden seçim olursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aday gösterileceğine ilişkin bir soruya, 'Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam' yanıtını verdi.

İstanbul'da Süleyman Soylu mu aday olacak? Binali Yıldırım'dan açıklama

Ramazanın ilk teravih namazını Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Öner Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, ramazanın kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Bu ramazanın ülke huzuruna, kardeşliğine ve birliğine fayda sağlamasını dileyen Yıldırım, "Son günlerde bölücü terör örgütünün kahraman Mehmetlerimize yönelik şiddet faaliyetlerinde bir artış görülüyor. Bu manevi ayda kahramanlarımıza, Mehmetlerimize yönelik bu terör olaylarını lanetle kınıyoruz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için her zaman olduğundan daha fazla arzu ve istekli olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"YARINDAN İTİBAREN BİR KARAR VERİLMİŞ OLACAK"

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatının belirlenmesinin YSK'nin kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunda düşünceleri sorulan Yıldırım, şunları kaydetti:

"YSK'nin kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirilmesi bizim işimiz değil. Seçimden hemen sonra partimiz konuyla ilgili tespitlerini, delillerini YSK'ye teslim etti. Zannediyorum onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. Başından beri söylediğimiz gibi YSK'nin verdiği karar, beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır. Bu süreç içerisinde YSK'ye yönelik orada görev yapan hakimlere yönelik acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez. Önündeki kanuna göre kararını verir. Verilecek karar da herkes için bağlayıcıdır. Hayırlısı olsun."

"BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL"

Yıldırım, "Genel Başkan Yardımcınız 'Tekrar seçim olursa adaylar değişmez.' demişti." bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? sorusunu ise "YSK'nin kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil." yanıtını verdi.

SÜLEYMAN SOYLU MU ADAY OLACAK?

"Kulislerde dolaşan bilgiye göre yeniden seçim kararı verilirse adaylıktan çekileceğiniz, Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın Süleyman Soylu'yu bu konuda destekleyeceği konuşuluyor" yorumu üzerine ise Yıldırım, "Az önce söylediğim bu soru için de geçerli. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşlik ettiği Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Erbakan: Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruzErbakan: Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz
Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibiBülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım 31 mart yerel seçimleri YSK

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili dikkat çeken sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

İmamoğlu'ndan 'İstanbul seçimleriyle' ilgili yeni açıklama!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Devlet Bahçeli'dan son dakika 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Fuat Oktay'dan S-400 açıklaması: Karar verilmiştir

Fuat Oktay'tan flaş açıklama: Karar verilmiştir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.