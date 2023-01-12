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  4. İstanbul'da taksiciler yine boş durmuyor! 30 TL'lik yere bakın ne kadar istedi

İstanbul'da taksiciler yine boş durmuyor! 30 TL'lik yere bakın ne kadar istedi

12.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 'uyanık' taksiciler yine boş durmuyor. Taksim'den turistleri alan bir taksici, Beşiktaş'a geldiğinde taksimetredeki yazan ücretten daha fazlasını istedi. 30 TL yerine 100 TL isteyen taksiciler ile turistler arasında tartışma çıktı. Turistler yakında bulunan polisi çağırmak istediğinde ise taksici olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da taksiciler yine boş durmuyor! 30 TL'lik yere bakın ne kadar istedi

Olay, Beşiktaş'ta 29 Aralık Perşembe akşam saatlerinde yaşandı. Taksim'den taksiye binen 3 Mısırlı turist, Beşiktaş'a gitmek istedi. Beşiktaş'ta taksiden inen turistler, taksimetrede yazan 30 lirayı şoföre uzattı. Ancak taksici 100 lira talep etti. Taksici ile turistler tartışmaya başladı. Turistler, yakında bulunan polisleri çağırmak isteyince taksici kaçtı.

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CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

Taksici ile turistlerin tartışması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Beşiktaş'a gelen turistlerin taksiden indiği görülüyor. Taksiciye 30 lira veren turistler, kendilerinden 100 lira talep edilince yakındaki polisleri çağırmak istiyor. Taksici ise polis çağrıldığını duyunca, hızla oradan uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul

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